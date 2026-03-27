Кикбоксеры Саратовской области завоевали 65 медалей на чемпионате ПФО

Турниры собрали более 700 участников из 14 регионов.

Спортсмены из Саратовской области завоевали 65 медалей на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах К1 и фулл-контакт, сообщили в региональном министерстве спорта. Участие в соревнованиях различного уровня соответствует задачам госпрограммы «Спорт России».

Мероприятия прошли в Ульяновске с 15 по 18 марта. Турниры собрали более 700 участников из 14 регионов. Саратовская команда показала впечатляющие результаты. В дисциплине К1 завоевано 20 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. В фулл-контакте — 3 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых. Всего в копилке региона 65 наград.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.