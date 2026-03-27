В Перми следком РФ возбудил дело против районной администрации за халатность

Следственные органы рассмотрели ряд публикаций о нарушении жилищных прав жителей Кировского района Перми. Их длительное время не расселяют из аварийного дома.
Деревянный многоквартирный дом признали аварийным восемь лет назад. По словам жильцов, в нем отсутствует горячая вода и разрушаются потолки. Следственный отдел по Кировскому району краевого СУ СК РФ на основании рассмотренных материалов возбудил уголовное дело по признакам халатности.
Следствие даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц районной администрации, ответственных за расселение аварийного дома. Расследование уголовного дела продолжается.