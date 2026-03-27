В Перми следком РФ возбудил дело против районной администрации за халатность

Деревянный многоквартирный дом признали аварийным восемь лет назад. По словам жильцов, в нем отсутствует горячая вода и разрушаются потолки. Следственный отдел по Кировскому району краевого СУ СК РФ на основании рассмотренных материалов возбудил уголовное дело по признакам халатности.