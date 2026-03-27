В Ингушетии высадили более 70 тысяч саженцев ясеня

Свыше 70 тысяч высадили на территории Сунженского и Назрановского районов Республики Ингушетия в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия.
На площади 35 гектаров высажено 73 тысячи саженцев ясеня обыкновенного. Работы проведены в Сунженском районе на 21 гектаре, в Назрановском — на 14 гектарах. Посадка выполнялась с применением современных агротехнологий: использовался посадочный материал с открытой и закрытой корневой системой, это обеспечит более высокую приживаемость растений и их устойчивое развитие.
Как отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов, планомерная работа по восстановлению лесов — ключевое направление экологической политики. Каждый новый гектар леса — вклад в здоровье жителей, устойчивость экосистем и защиту территорий. Год экологии, объявленный в республике, стал дополнительным стимулом для активизации природоохранной деятельности.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.