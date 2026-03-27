В Богородске сотрудники МЧС спасли питона, застрявшего в санузле

Пожарные спасли питона, застрявшего в ванной комнате одной из квартир в Богородске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
После того, как спасатели получили сообщение о необычном случае от местного жителя, они отправились на помощь. Приехав на место, обнаружили, что рептилия запуталась в коммуникациях санузла.
Пожарным удалось разобрать часть конструкции, аккуратно извлечь экзотического питомца и передать его владельцу.
Несколькими днями ранее пожарные спасли кошку при возгорании на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде.