Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Богородске сотрудники МЧС спасли питона, застрявшего в санузле

Спасателям удалось извлечь экзотического питомца и передать его владельцу.

Источник: Время

Пожарные спасли питона, застрявшего в ванной комнате одной из квартир в Богородске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

После того, как спасатели получили сообщение о необычном случае от местного жителя, они отправились на помощь. Приехав на место, обнаружили, что рептилия запуталась в коммуникациях санузла.

Пожарным удалось разобрать часть конструкции, аккуратно извлечь экзотического питомца и передать его владельцу.

Несколькими днями ранее пожарные спасли кошку при возгорании на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде.