20 нижегородских педагогов вышли в финал «Учитель года России — 2026»

Финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» определились в Нижегородской области. В решающую стадию вышли 20 педагогов — именно им в апреле предстоит пройти финальные испытания, по итогам которых назовут победителя и шестерых призёров, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В этом году конкурс собрал рекордное число участников — почти 1250 человек. На отборочных этапах учителя писали эссе, решали педагогические кейсы, проводили открытые уроки и мастер-классы, а также участвовали в блиц-турнире с заданиями на быструю реакцию.
Финалисты представляют разные муниципалитеты и преподают широкий спектр предметов — от математики и физики до литературы и технологии. По словам экспертов, конкурс помогает не только выявить сильнейших, но и распространить современные педагогические практики.
Установочные встречи для участников уже начались: первую провёл министр образования региона Михаил Пучков. Он отметил, что выход в финал — уже серьёзное достижение, а впереди конкурсантов ждут ещё более сложные испытания. Победитель представит Нижегородскую область на всероссийском уровне.