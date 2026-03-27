Фарм-клуб «Торпедо» проиграл третий матч ⅛ финала чемпионата ВХЛ

27 марта игра «Торпедо-Горький» — «Магнитка» принесла результат 0:1.

Источник: Нижегородская правда

Во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко до 40-й минуты держался счёт 0:0. Нападающий «Магнитки» Иннокентий Рыбин забил победный гол за 3 секунды до второго перерыва.

Неожиданно оказавшись в роли догоняющей, нижегородская команда Всероссийской хоккейной лиги так и не подобрала ключи к воротам соперника. Не удалось поразить цель и магнитогорцам. Итоговые цифры 0:1 зафиксированы при соотношении бросков в створ 31:25. Несмотря на дневное время пятницы, на трибунах присутствовали 1500 зрителей.

Состав горьковчан был таким: Дагестанский (Зинаддин в запасе); Никитин — Бочков (К), Орлович-Грудков — Ильин (А) — Газизов; Дрягилев — Стеклов, Мисников — Стальнов (А) — Авершин; Варлаков — Пелевин, Мельников — Рожков — Майоров; И. Чесноков, Г. Чесноков — Уткин — Одиноков; Савунов (в запасе).

Предыдущие два матча состоялись в Магнитогорске. Фарм-клуб «Металлурга» дважды праздновал успех — 3:1 и 6:3.

Четвёртая игра серии до четырёх побед состоится на Автозаводе 29 марта. В этот день «Торпедо-Горький» может сложить свои полномочия действующего чемпиона России (ВХЛ).