Фарм-клуб «Торпедо» проиграл третий матч ⅛ финала чемпионата ВХЛ

Во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко до 40-й минуты держался счёт 0:0. Нападающий «Магнитки» Иннокентий Рыбин забил победный гол за 3 секунды до второго перерыва.
Неожиданно оказавшись в роли догоняющей, нижегородская команда Всероссийской хоккейной лиги так и не подобрала ключи к воротам соперника. Не удалось поразить цель и магнитогорцам. Итоговые цифры 0:1 зафиксированы при соотношении бросков в створ 31:25. Несмотря на дневное время пятницы, на трибунах присутствовали 1500 зрителей.
Состав горьковчан был таким: Дагестанский (Зинаддин в запасе); Никитин — Бочков (К), Орлович-Грудков — Ильин (А) — Газизов; Дрягилев — Стеклов, Мисников — Стальнов (А) — Авершин; Варлаков — Пелевин, Мельников — Рожков — Майоров; И. Чесноков, Г. Чесноков — Уткин — Одиноков; Савунов (в запасе).
Предыдущие два матча состоялись в Магнитогорске. Фарм-клуб «Металлурга» дважды праздновал успех — 3:1 и 6:3.
Четвёртая игра серии до четырёх побед состоится на Автозаводе 29 марта. В этот день «Торпедо-Горький» может сложить свои полномочия действующего чемпиона России (ВХЛ).