Калининградка разгромила прилавок в кафе восточной кухни, а хозяйке велела убираться в аул (видео)

Женщина, назвавшая себя коренной калининградкой, устроила погром в кафе восточной кухни из-за нечищеной лестницы. О происшествии, случившемся в конце февраля, «Клопс» рассказала сама пострадавшая.
С тех пор Карина (имя изменено) успела съездить в отпуск и вернуться, но извинений от буйной гостьи так и не дождалась.
«Я до сих пор в шоке. Кафе находится в здании, где ещё несколько торговых точек, а лестница у нас одна. Я стояла на крыльце, когда женщина шла в аптеку и наорала на меня, что я плохо почистила наледь со ступенек», — вспоминает собеседница «Клопс».
Карина объяснила, что за лестницу отвечает собственник здания. В ответ она услышала отборный мат и оскорбления.
«Почему-то к фармацевту претензий не было, убрать должна была именно я. Когда я отказалась, фурия влетела в ресторанчик и начала громить прилавок», — вспоминает предпринимательница.
Дебош попал на камеры видеонаблюдения.
«Она разбила посуду и светильник. Назвала себя коренной калининградкой, а мне советовала убираться в аул. Я чудом увернулась от летящих осколков. И да, я родилась в России», — рассказывает Карина с дрожью в голосе.
Женщина сразу вызвала полицию. Позже ей ответили, что хулиганку оштрафовали.
Ущерб возместила дочь коренной жительницы. «Она у неё такая хорошая: деньги принесла, прощения попросила. Говорит, мама бизнесвумен и никогда ни перед кем не извиняется», — говорит хозяйка кафе.
Карина надеется, что хулиганка узнает на видео себя и всё-таки принесёт извинения лично.
