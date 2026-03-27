Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 30 километров новых велодорожек построят в Петербурге к 2029 году

Более 11 километров велодорожек планируют проложить до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Общая протяженность велодорожек в Петербурге достигнет 190,8 км к 2029 году. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комтранса. Сейчас этот показатель составляет почти 160 км.

— Новые маршруты сделают передвижение на двухколесном транспорте более безопасным и комфортным, — отметили в Комитете.

Параллельно в комитете занимаются повышением безопасности на дорогах. Из 47 аварийно-опасных участков, за которые отвечает Комтранс, работы уже завершены на 31 объекте. Там установили новые светофоры с дополнительными секциями, настроили режимы для разделения потоков машин и пешеходов. Плюс опасные перекрестки оснастили камерами фиксации нарушений.

Добавим, что в 2026 году в городе планируют проложить еще более 11 км велодорожек. В развитии веломаршрутов участвуют и сервисы кикшеринга — они помогают городу уже второй год подряд.