Почти 30 километров новых велодорожек построят в Петербурге к 2029 году

Общая протяженность велодорожек в Петербурге достигнет 190,8 км к 2029 году. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комтранса. Сейчас этот показатель составляет почти 160 км.
— Новые маршруты сделают передвижение на двухколесном транспорте более безопасным и комфортным, — отметили в Комитете.
Параллельно в комитете занимаются повышением безопасности на дорогах. Из 47 аварийно-опасных участков, за которые отвечает Комтранс, работы уже завершены на 31 объекте. Там установили новые светофоры с дополнительными секциями, настроили режимы для разделения потоков машин и пешеходов. Плюс опасные перекрестки оснастили камерами фиксации нарушений.
Добавим, что в 2026 году в городе планируют проложить еще более 11 км велодорожек. В развитии веломаршрутов участвуют и сервисы кикшеринга — они помогают городу уже второй год подряд.