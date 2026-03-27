Уфимцев приглашают принять участие в общегородском субботнике

В этот день городской полигон твердых бытовых отходов обеспечит прием мусора на безвозмездной основе.
Как сообщили в пресс-служба администрации Уфы, в общегородском субботнике приглашают принять участие всех желающих: жители могут помочь управляющим организациям убраться в своем дворе, а собственники и работники предприятий и учреждений — привести в порядок прилегающие территории.
Напомним, при уборке необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку по геморрагической лихорадке: иметь при себе маски и перчатки, воду и средства для помывки и дезинфекции рук.