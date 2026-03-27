ВТБ: смягчение денежно-кредитной политики продолжится, но темпы зависят от внешних рисков и бюджета

По его словам, этому способствует замедление инфляции к целевым 4% и охлаждение экономики, которая, по оценкам ВТБ, вырастет всего на 0,5%, что развязывает регулятору руки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По курсу рубля Корнилов называет базовым сценарий плавного и ограниченного ослабления: диапазон 85—88 рублей за доллар к концу года, без резких движений. За последние полгода-полтора рубль, по его оценке, оставался достаточно крепким, а текущая волатильность во многом связана с нефтяными «качелями» на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Среди ключевых рисков для траектории ставки стратег выделяет геополитику на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг бюджетного правила, в том числе паузу в операциях Минфина и неизвестную новую цену отсечения. Эти факторы могут замедлять темпы снижения ключевой ставки, но, по оценке Корнилова, не меняют сам тренд: ВТБ с высокой степенью уверенности закладывает дальнейшее движение ставки вниз, что создает благоприятную среду для облигаций и российского фондового рынка в целом.