Весеннее половодье началось на Горьковском водохранилище

Весеннее половодье началось в бассейне Горьковского водохранилища. Об этом объявила Волжская гидрометеорологическая обсерватория.
О начале весеннего половодья свидетельствует вскрытие рек и рост бокового притока водохранилища. Еще 17 марта на участке реки Волги от Рыбинска до Городца боковой приток воды составлял 185 м3/с, а 27 марта — уже 500 м3/с.
— По прогнозу Верхневолжского УГМС, ожидаемый объем половодья — 10,0−13,0 км³ при норме 10,3 км³, — рассказали в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС». — Гидротехнические сооружение и оборудование Нижегородской ГЭС подготовлено для работы в период половодья.
Напомним, максимальные уровни весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений. При неблагоприятном сценарии развития половодья в зону возможного затопления могут попасть 141 населенный пункт Нижегородской области.