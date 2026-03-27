В региональном правительстве Алексей Беспрозванных провел заседание антитеррористической комиссии

Во время мероприятия обсудили дополнительные меры безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 27 марта, в правительстве Калининградской области губернатор Алексей Беспрозванных провел заседание антитеррористической комиссии. Как сообщает пресс-служба правительства, в мероприятии участвовали руководители территориальных управлений федеральных органов власти, представители правительства и Заксобрания, муниципальных органов власти.

В 2026 году на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в образовательных организациях региона из регионального и муниципальных бюджетов выделено 130 млн рублей. Этот вопрос — на особом контроле. Назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, обеспечены пропускной и внутриобъектовый режимы.

Также в школах проводят классные часы, лекции, беседы, в том числе с привлечением сотрудников полиции.