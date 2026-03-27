Пермяки привезли два золота со всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

На всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу среди студентов пермские спортсмены из ПНИПУ завоевали две золотые медали, поделились в пресс-службе университета.
Турнир проходил с 17 по 22 марта в Москве, в нем приняли участие 346 атлетов из 65 вузов и более 40 регионов страны. Пермский край представляли студенты горно нефтяного и гуманитарного факультетов.
Владислав Борейков, студент 5 курса горно нефтяного факультета, и Даниил Захаров, студент 1 курса, стали чемпионами всероссийских соревнований по пауэрлифтингу. Борейков победил в категории до 59 кг среди 14 участников, Захаров — в весе до 83 кг.
— Настрой был максимальным с самого начала, и даже высокий уровень конкуренции не стал помехой. Достойные соперники только подстегнули показать все, на что я способен, — поделился Владислав Борейков.
Даниил Захаров добавил: «Я был уверен в своих силах. У меня была цель — взять призовое место в абсолютном зачете, и я свой план выполнил».
Сборная Пермского края, куда вошли и другие студенты Пермского Политеха, стала серебряным призером в общекомандном зачете. Кроме того, Владислав и Даниил вошли в состав студенческой сборной России и выступят на Кубке мира среди студентов в 2027 году.