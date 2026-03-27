Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяки привезли два золота со всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

Студенты Пермского Политеха отличились на турнире среди вузов России.

Источник: Комсомольская правда

На всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу среди студентов пермские спортсмены из ПНИПУ завоевали две золотые медали, поделились в пресс-службе университета.

Турнир проходил с 17 по 22 марта в Москве, в нем приняли участие 346 атлетов из 65 вузов и более 40 регионов страны. Пермский край представляли студенты горно нефтяного и гуманитарного факультетов.

Владислав Борейков, студент 5 курса горно нефтяного факультета, и Даниил Захаров, студент 1 курса, стали чемпионами всероссийских соревнований по пауэрлифтингу. Борейков победил в категории до 59 кг среди 14 участников, Захаров — в весе до 83 кг.

— Настрой был максимальным с самого начала, и даже высокий уровень конкуренции не стал помехой. Достойные соперники только подстегнули показать все, на что я способен, — поделился Владислав Борейков.

Даниил Захаров добавил: «Я был уверен в своих силах. У меня была цель — взять призовое место в абсолютном зачете, и я свой план выполнил».

Сборная Пермского края, куда вошли и другие студенты Пермского Политеха, стала серебряным призером в общекомандном зачете. Кроме того, Владислав и Даниил вошли в состав студенческой сборной России и выступят на Кубке мира среди студентов в 2027 году.