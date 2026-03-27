Тренера Николая Кукушкина снова оправдали нижегородские присяжные

Четвертая коллегия присяжных заседателей Нижегородского районного суда вынес оправдательное решение в отношении Николая Кукушкина, тренера по рукопашному бою. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Разбирательство проходило в закрытом режиме, и присяжные единогласно пришли к выводу, что версия обвинения, утверждающая причастность жителя Нижнего Новгорода к умышленному убийству, не нашла подтверждения.
Следует напомнить, что в мае 2021 года на Николая Кукушкина и его товарища Григория Артеменко, которые вместе со своими спутницами прогуливались по улице Большой Покровской, было совершено нападение группой из восьми росгвардейцев. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они начали проявлять нежелательное внимание к женам друзей, что привело к возникновению стычки.
Григорий Артеменко получил телесные повреждения, а тренер, защищаясь от военнослужащих, использовал складной нож, в результате чего один из нападавших получил ранение, повлекшее за собой его смерть.
Первая коллегия присяжных оправдала подсудимого, однако впоследствии прокуратура добилась отмены этого приговора. Еще два состава присяжных были распущены, в том числе по причине того, что сторона обвинения оказывала давление на судей, в частности, через родственника руководителя отдела государственных обвинителей.
Судья Нижегородского районного суда огласит окончательный оправдательный приговор, основанный на вердикте присяжных, 10 апреля. Можно предположить, что прокуратура, скорее всего, вновь оспорит это решение.
Ранее экс-директор института ПИМУ признал вину в получении взятки.