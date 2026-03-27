Блэкаут в Молдове на 27 марта отменили: Что будет дальше — неизвестно

Молдова 27 марта 2026 года полностью обеспечила потребление электроэнергии, избежав возможных отключений. Были задействованы аварийные механизмы перераспределения мощностей, что позволило покрыть пик потребления в вечерние часы (18:00−22:00) и избежать дефицита.
Всего было закуплено 11 649 МВт·ч электроэнергии, из которых:
44,5% — местное производство (ТЭЦ и возобновляемые источники),
28,5% — импорт по двусторонним контрактам,
27% — закупки на внутридневных аукционах в Румынии и Украине.
.
