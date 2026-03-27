Нижегородский «Чингачгук» оформил автобус в стиле любимой команды «Торпедо»

Преданный болельщик «Торпедо» и водитель автобуса Александр Васин, известный как «Чингачгук», оформил автобус в стилистике любимой команды. На транспорте появилось фирменное лого, номера хоккеистов и цветовые решения.
Нижегородский Чингачгук прославился благодаря яркой шапке из перьев, в которой он регулярно появляется на трибунах во время хоккейных матчей.
«Торпедо» — это любовь на всю жизнь, — говорит Александр. — Если твоя команда выигрывает, ты готов землю целовать и каждого прохожего обнять. А на следующий день ещё пассажиры поздравляют".
Ранее о своей преданности торпедовцам и необычном образе он рассказал в специальном интервью в проекте «Мой Нижний».
