Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский «Чингачгук» оформил автобус в стиле любимой команды «Торпедо»

На транспорте появилось фирменное лого «Торпедо», номера хоккеистов и цветовые решения.

Источник: Нижегородская правда

Преданный болельщик «Торпедо» и водитель автобуса Александр Васин, известный как «Чингачгук», оформил автобус в стилистике любимой команды. На транспорте появилось фирменное лого, номера хоккеистов и цветовые решения.

Нижегородский Чингачгук прославился благодаря яркой шапке из перьев, в которой он регулярно появляется на трибунах во время хоккейных матчей.

«Торпедо» — это любовь на всю жизнь, — говорит Александр. — Если твоя команда выигрывает, ты готов землю целовать и каждого прохожего обнять. А на следующий день ещё пассажиры поздравляют".

Ранее о своей преданности торпедовцам и необычном образе он рассказал в специальном интервью в проекте «Мой Нижний».

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как хоккеисты нижегородского «Торпедо» не могли вылететь из Череповца.