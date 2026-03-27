В Волгограде пройдет межрегиональный форум «Образование-2026»

Стадион «Волгоград Арена» 26−28 марта станет площадкой проведения ХIX межрегионального форума «Образование-2026», что соответствует задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Его участниками станут более 200 организаций, сообщили в Комитете образования и науки Волгоградской области.
Форум объединит руководителей учебных организаций и предприятий-партнеров, педагогов, ученых, студентов и школьников, представителей молодежных объединений и сферы детского отдыха. В программе — более 60 деловых и интерактивных мероприятий: лекции, сессии, презентации, мастер-классы, творческие мастерские и концерты.
Главными темами форума станут обучение, воспитание в духе традиционных российских ценностей, современные возможности школ и колледжей, выбор профессионального пути. В рамках мероприятия также состоится заседание регионального родительского комитета «Вместе к результату». Гостей ждут консультации от ведущих специалистов в сфере образования, информация о доступных стажировках, открытых позициях и программах практики, профессиональное тестирование.
Региональный ресурсный центр информационной безопасности и цифровой грамотности детей, созданный на базе Волжского института экономики, педагогики и права, готовит свою тематическую площадку. На ней детей и взрослых научат распознавать уловки мошенников, использовать критическое мышление. Самые любознательные смогут пройти экспресс-тестирование по цифровой грамотности.
Образовательные кластеры федерального проекта «Профессионалитет» приглашают старшеклассников в мир высоких технологий и рабочих профессий. Будущие металлурги, аграрии, химики, педагоги, инженеры, энергетики, строители, а также специалисты сферы дорожного хозяйства и туризма ознакомят ребят со своими направлениями. На площадках вузов гости выставки смогут увидеть разработки университетов, научные мастер-классы, а также посетить интерактивные зоны и задать вопросы о поступлении — на них ответят представители приемных комиссий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.