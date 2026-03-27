В Калининградской области с 1 апреля меняется расписание движения поездов в Неман

Расписание движения поездов в Калининград — Неман изменится с 1 апреля, сообщает пресс-служба КЖД.
Утренний пригородный поезд из Немана будет отходить на 11 минут позже в 5:58 и прибывать на Южный вокзал Калининграда в 8:53. По воскресеньям поезд будет отправляться из Немана в 17:32 и прибывать на Южный вокзал в 20:33.
Поезд, курсирующий в рабочие дни и в воскресенье, будет отходить с Южного вокзала в 18:21 и прибывать в Неман также на 11 минут раньше — в 21:13.
Также скорректировано время отправления и прибытия поездов на участке Неман — Залесье.
