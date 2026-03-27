В Уфе расширили проход под Бельским мостом для беспрепятственного ледохода

Прогнозы по уровням рек: Белая — 640−740 см, Уфа — 650−750 см, Дема — 600−700 см. При таких показателях в зону возможного подтопления могут попасть 291 жилой дом, 762 придомовых участка, 1115 садовых участков в 15 СНТ, а также участки 25 автомобильных дорог. Они расположены в Кооперативной поляне, Нижегородке, Затоне, Максимовке и Шакше.