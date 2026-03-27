В Уфе расширили проход под Бельским мостом для беспрепятственного ледохода

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел выездное совещание, посвященное подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья. Особое внимание уделили проходу под Бельским мостом, так как именно там в прошлом году образовался затор.
Сейчас строители активно демонтируют временные мосты, чтобы ледоход проходил беспрепятственно. Проход уже расширили почти в три раза. К концу июня подрядчик должен полностью освободить площадку.
Прогнозы по уровням рек: Белая — 640−740 см, Уфа — 650−750 см, Дема — 600−700 см. При таких показателях в зону возможного подтопления могут попасть 291 жилой дом, 762 придомовых участка, 1115 садовых участков в 15 СНТ, а также участки 25 автомобильных дорог. Они расположены в Кооперативной поляне, Нижегородке, Затоне, Максимовке и Шакше.
Особое внимание уделяют информированию жителей домов, которые находятся рядом с реками. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.
Ратмир Мавлиев подчеркнул, что осадков ожидается много, поэтому ситуацию с паводком держат на контроле.