Психолог Рейнталь дала совет парам, которые откладывают рождение детей

Cемейный психолог Галина Рейнталь в разговоре с NEWS.ru дала совет парам, которые откладывают рождение детей.
Она отметила, что в современном мире многие молодые люди предпочитают откладывать рождение детей до тех пор, пока не достигнут финансовой устойчивости и не почувствуют уверенность в будущем. По мнению специалиста, с одной стороны, такой подход кажется разумным и обоснованным: сначала устроиться в жизни, а потом создавать семью. С другой стороны, полностью подготовиться к родительству невозможно — ни материально, ни эмоционально.
Тем не менее, Рейнталь обратила внимание на то, что при наличии поддержки, взаимопонимания и готовности быть рядом друг с другом, пара способна справляться с трудностями и укреплять свои отношения. По словам психолога, семья — это живой организм, который развивается по своим собственным законам. Для гармоничного роста отношений важно, чтобы один этап плавно сменял другой.
Специалист подчеркнула, что в такие периоды у многих пар появляется домашний питомец — кошка или собака. И, по мнению Рейнталь, это отражает естественное желание заботиться, вкладываться и развивать семейные связи. Когда партнёры расходятся во взглядах на вопрос детей — один готов, другой предпочитает отложить — в отношениях может накапливаться напряжение. При этом конфликты проявляются не всегда напрямую на тему детей, но часто находят выход в других сферах совместной жизни.