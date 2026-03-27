172 иностранца выдворили с начала года из Волгограда и области

Решение о выезде мигрантов за пределы РФ принял суд.

В Волгоградской области продолжается работа по выявлению иностранцев, нарушивших правила въезда в Россию или режим пребывания на территории страны.

С начала года сотрудники регионального ГУ ФССП принудительно выдворили 172 иностранных гражданина. Решение о выезде их за пределы РФ принял суд.

«Только за минувшую неделю страну покинули 28 человек. Среди них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и других государств», — сообщила «АиФ-Волгоград» представитель ведомства Анна Шлыкова.

Выдворения мигранты ожидали в волгоградском Центре временного содержания. После оформления документов судебные приставы препроводили их до пунктов пропуска через государственную границу России.

Ранее приставы ловили хитрого алиментщика в Среднеахтубинском районе.