172 иностранца выдворили с начала года из Волгограда и области

В Волгоградской области продолжается работа по выявлению иностранцев, нарушивших правила въезда в Россию или режим пребывания на территории страны.
С начала года сотрудники регионального ГУ ФССП принудительно выдворили 172 иностранных гражданина. Решение о выезде их за пределы РФ принял суд.
«Только за минувшую неделю страну покинули 28 человек. Среди них — уроженцы Узбекистана, Таджикистана и других государств», — сообщила «АиФ-Волгоград» представитель ведомства Анна Шлыкова.
Выдворения мигранты ожидали в волгоградском Центре временного содержания. После оформления документов судебные приставы препроводили их до пунктов пропуска через государственную границу России.
