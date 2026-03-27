На востоке Москвы возведут дом для расселения аварийного жилого фонда

Жилой дом по программе реновации построят на улице Николая Химушина в районе Метрогородок в Восточном административном округе столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«На подлежащей застройке территории планируется возведение многоквартирного здания предельной площадью 18 тысяч квадратных метров. Новостройка появится в районе с развитой социальной инфраструктурой: в шаговой доступности расположены школы и детские сады. Дополнительным преимуществом площадки станет близость к национальному парку “Лосиный Остров” — одному из крупнейших лесных массивов столицы», — пояснил Овчинский.
На прилегающей к новостройке территории обустроят детские и спортивные площадки. Первые нежилые этажи здания займут объекты коммерческого назначения: аптеки, досуговые центры, магазины и кафе. Ранее сообщалось, что в районе Метрогородка возведут 4 образовательных объекта: одну школу и три детских сада. В общей сложности посещать их смогут более 1,1 тысячи детей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.