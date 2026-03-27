В Ростове обезвредили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Ростове-на-Дону пиротехники обезвредили немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны. Об этом 27 марта рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, боеприпас нашли при проведении земляных работ на улице Курской. Работали специалисты Донского спасцентра МЧС России, они вывезли авиабомбу в безопасное место и ликвидировали.
Ранее донские власти сообщили, что с января до начала марта 2026 года на Дону обнаружили шесть взрывоопасных предметов. Находки были сделаны в Белокалитвинском, Тацинском и Усть-Донецком районах. В прошлом году нашли 432 взрывоопасных предмета.
