Психолог назвала важный фактор при подготовке к рождению детей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Взаимная поддержка в паре позволит справиться с трудностями при подготовке к рождению ребенка, а споры о детях становятся источником напряженности и конфликтов в семейной жизни, рассказала семейный психолог Галина Рейнталь.
Специалист напомнила, что сейчас многие откладывают рождение детей до момента, пока не почувствуют финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Рейнталь назвала это рациональным и взвешенным подходом, который с одной стороны выглядит логично и безопасно.
«Но с другой — это всегда сложный процесс, к которому невозможно быть полностью готовым ни морально, ни финансово. Но там, где есть поддержка, партнерство и готовность быть рядом друг с другом, пара способна пройти через эти сложности и укрепить отношения», — сообщила психолог порталу NEWS.ru.
Она отметила, что для развития отношений важно, чтобы каждый из этапов плавно переходил в следующий.
«В такие периоды можно заметить, что у пары появляется питомец: кошка или собака. Это не случайно: за этим стоит естественная потребность заботиться, вкладываться, развивать семью. Если у партнеров есть разногласия по поводу детей — один хочет, другой откладывает, — напряжение может накапливаться. Конфликты при этом возникают не всегда напрямую на эту тему, а могут проявляться в других сферах», — подытожила Рейнталь.