Почетное звание «Посол культуры» получили 34 жителя Нижегородской области

В Нижегородской области состоялась торжественная церемония вручения почетных знаков и званий «Посол культуры Союза женщин России». Об этом сообщили в региональном отделении организации. Награды удостоились 34 активных деятеля сфер образования, искусства и масс-медиа, внесших значимый личный вклад в культурное просвещение и реализацию социально значимых инициатив.
Звание является общественной наградой, учрежденной общероссийской организацией «Союз женщин России». Как отметила председатель регионального отделения Ольга Краснова, главной целью создания клуба амбассадоров является сохранение культурного наследия страны, традиционного семейного уклада и воспитание молодежи. Она выразила уверенность, что объединение ресурсов участников поможет в развитии новых социокультурных проектов на территориях региона.
Мероприятие сопровождалось творческими выступлениями нижегородских коллективов. Для гостей и лауреатов свои номера представили воспитанники Дворца детского творчества им. В. П. Чкалова — танцевальный ансамбль «Пионерия» и студия «Пилот». Новые послы культуры продолжат работу по популяризации традиционных ценностей в своих муниципалитетах.
