На Дону количество наркопреступлений снизилось на 16%. Заседание провел губернатор Юрий Слюсарь, передает пресс-служба главы региона.
Антинаркотическая комиссия Ростовской области подвела итоги работы за 2025 год. В течение последних трёх лет на Дону ежегодно фиксируется снижение числа наркопотребителей, состоящих на учёте, на 1,5−3%, одновременно отмечается сокращение количества случаев острых наркотических отравлений.
В 2025 году почти на 30% снизилось число жителей области, вовлечённых в оборот наркотиков; к уголовной ответственности за хранение и сбыт запрещённых веществ привлекли 1,5 тысячи человек. Всего за год выявили 5 тысяч наркопреступлений, что на 16% меньше показателя 2024 года. При этом объём изъятых из незаконного оборота наркотиков значительно вырос: в 2025 году он достиг около 2 тонн, что в 5,5 раза превышает результаты предыдущего года.
Губернатор Юрий Слюсарь отметил достигнутые показатели, но подчеркнул необходимость усиления работы в данном направлении. По итогам заседания профильным ведомствам поручили уделить внимание нескольким ключевым направлениям: развивать систему социальной реабилитации наркопотребителей, повышать эффективность профилактических мероприятий в образовательных организациях, а также оказывать содействие полиции и Росздравнадзору в выявлении интернет‑ресурсов, распространяющих запрещённые препараты.