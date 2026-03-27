На Дону количество наркопреступлений снизилось на 16%

В 2025 году почти на 30% снизилось число жителей области, вовлечённых в оборот наркотиков; к уголовной ответственности за хранение и сбыт запрещённых веществ привлекли 1,5 тысячи человек. Всего за год выявили 5 тысяч наркопреступлений, что на 16% меньше показателя 2024 года. При этом объём изъятых из незаконного оборота наркотиков значительно вырос: в 2025 году он достиг около 2 тонн, что в 5,5 раза превышает результаты предыдущего года.