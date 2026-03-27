На Дону количество наркопреступлений снизилось на 16%

Заседание провел губернатор Юрий Слюсарь, передает пресс-служба главы региона.

На Дону количество наркопреступлений снизилось на 16%. Заседание провел губернатор Юрий Слюсарь, передает пресс-служба главы региона.

Антинаркотическая комиссия Ростовской области подвела итоги работы за 2025 год. В течение последних трёх лет на Дону ежегодно фиксируется снижение числа наркопотребителей, состоящих на учёте, на 1,5−3%, одновременно отмечается сокращение количества случаев острых наркотических отравлений.

В 2025 году почти на 30% снизилось число жителей области, вовлечённых в оборот наркотиков; к уголовной ответственности за хранение и сбыт запрещённых веществ привлекли 1,5 тысячи человек. Всего за год выявили 5 тысяч наркопреступлений, что на 16% меньше показателя 2024 года. При этом объём изъятых из незаконного оборота наркотиков значительно вырос: в 2025 году он достиг около 2 тонн, что в 5,5 раза превышает результаты предыдущего года.

Губернатор Юрий Слюсарь отметил достигнутые показатели, но подчеркнул необходимость усиления работы в данном направлении. По итогам заседания профильным ведомствам поручили уделить внимание нескольким ключевым направлениям: развивать систему социальной реабилитации наркопотребителей, повышать эффективность профилактических мероприятий в образовательных организациях, а также оказывать содействие полиции и Росздравнадзору в выявлении интернет‑ресурсов, распространяющих запрещённые препараты.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
