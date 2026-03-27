Вениамин Кондратьев посетил духовную семинарию в Краснодаре

Краснодарской духовной семинарии, которая носит имя святителя и проповедника Иоанна Златоуста, в этом году исполняется 20 лет. Она расположена в историческом здании бывшей церковно-приходской школы на территории Свято-Троицкого собора.
Вениамин Кондратьев осмотрел новый корпус семинарии, где расположатся магистратура и иконописная школа. Новое дополнительное здание планируют открыть до конца текущего года.
Губернатор Краснодарского края отметил, что вера играет огромную роль в формировании духовно-нравственных ценностей, сохранении культуры и традиций. Эти знания необходимо сохранять и передавать новым поколениям.
— Духовная семинария, где выпускают священнослужителей для Русской православной церкви, должна отвечать вызовам современного мира. И вы, Владыка, ее такой делаете. Уверен, что задуманные планы реализуете и вместе с новым корпусом вашими стараниями получится полноценный духовный центр, — с такими словами обратился Вениамин Кондратьев к Митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию.
Глава нашего региона также осмотрел компьютерный класс, трапезную, библиотеку и учебные аудитории, где пообщался с семинаристами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.