Вениамин Кондратьев посетил духовную семинарию в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в первой и единственной семинарии нашего региона.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарской духовной семинарии, которая носит имя святителя и проповедника Иоанна Златоуста, в этом году исполняется 20 лет. Она расположена в историческом здании бывшей церковно-приходской школы на территории Свято-Троицкого собора.

Вениамин Кондратьев осмотрел новый корпус семинарии, где расположатся магистратура и иконописная школа. Новое дополнительное здание планируют открыть до конца текущего года.

Губернатор Краснодарского края отметил, что вера играет огромную роль в формировании духовно-нравственных ценностей, сохранении культуры и традиций. Эти знания необходимо сохранять и передавать новым поколениям.

— Духовная семинария, где выпускают священнослужителей для Русской православной церкви, должна отвечать вызовам современного мира. И вы, Владыка, ее такой делаете. Уверен, что задуманные планы реализуете и вместе с новым корпусом вашими стараниями получится полноценный духовный центр, — с такими словами обратился Вениамин Кондратьев к Митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию.

Глава нашего региона также осмотрел компьютерный класс, трапезную, библиотеку и учебные аудитории, где пообщался с семинаристами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
