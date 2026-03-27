Под Волгоградом ввели карантин из-за опасной болезни животных

В Иловлинском районе Волгоградской области ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза — опасного инфекционного заболевания. Ограничительные меры начали действовать с 25 марта на территории Новогригорьевского сельского поселения, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Эпизоотическим очагом стал хутор Яблонский. Из-за карантина на территории поселения полностью запретили перемещение, ввоз и вывоз любых животных. Также под запрет попала реализация всей продукции животного происхождения, включая корма и различные добавки. Эти меры необходимы, чтобы не допустить распространения болезни.
Соответствующий приказ уже опубликован областным комитетом ветеринарии. Согласно документу, специалисты местной станции по борьбе с болезнями животных должны в кратчайшие сроки ликвидировать очаг инфекции.