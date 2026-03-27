Нижегородцам напомнили новые правила предоставления гостиничных услуг

С 1 марта в России вступили новые правила предоставления гостиничных услуг. О том, что нужно знать путешественнику, напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. Информация размещена на сайте ведомства.
Понятие «негарантированное бронирование» теперь отсутствует. Раньше бронь действовала до вечера дня заезда, а в случае неявки потребителя, номер мог быть отдан другому клиенту. С 1 марта гостиницы обязаны ждать клиентов сутки. Теперь они не могут отменить бронь до расчётного часа следующего дня.
Если путешественник отказывается от брони до дня заезда, то ему полностью возвращается оплата. Если об отказе он уведомил несвоевременно, опаздал или не приехал, то с него берётся плата за номер, но не более, чем за сутки.
Подтвердить свою личность при заселении можно несколькими способами. Первый вариант — документ: паспорт, загранпаспорт, временное удостоверения личности гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение. Кроме того, заселение возможно с помощью национального мессенджера МАХ или мобильного приложения «Госуслуги». Заселение с помощью «Госуслуг» станет возможно с 1 апреля.
Согласно новым правилам, гостиницы больше не обязаны обеспечивать клиентов кипятком, зато они должны будут предоставлять тонометр. К бесплатным услугам также относятся: использование аптечки, доставка в номер корреспонденции, вызов скорой.