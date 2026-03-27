Подробности засекреченного суда над нацистами раскрыли в Воронеже

Нецер подробно рассказал о работе группы, которая занималась подрывом зданий, грабежами и расстрелами в Воронеже и селе Девица. В январе 1943 года в районе рудника «Стрелица» Семилукского района за отказ идти с немцами убили 30 человек. В том же месяце за отказ от рытья окопов казнили 10 советских граждан во дворе ткацкой фабрики в Воронеже. Затем там ликвидировали еще 15 человек, так как двое из них пытались бежать. «2 или 3 февраля 1943 года мы получили от командира зондеркоманды приказ всех мужчин в призывном возрасте (18−20 лет) расстреливать. Собрали … до 30 человек, всех на окраине с. Девица расстреляли», — сообщил солдат на допросе.