Театральный критик о воронежской сцене и публике

«Несмотря на долгие годы пребывания на сцене, я заранее и тщательно продумываю каждое слово, которое прозвучит. Ведь публика очень тонко реагирует на то, что говорят со сцены, она должна чувствовать, что к ней пришли с серьёзными намерениями, подготовленным», — говорит о своих выступлениях бессменный ведущий программ Воронежского академического симфонического оркестра Бронислав Табачников.
Во Всемирный дня театра, который отмечается 27 марта, мы обсудили итоги театрального сезона, важные культурные события и, конечно же, современную публику.
Актёр на втором плане.
Анастасия Ходыкина, корреспондент vrn.aif.ru: Бронислав Яковлевич, Воронеж не зря называют театральной столицей Черноземья — по официальным данным, наши театры ежегодно посещает около полумиллиона зрителей. Что вы думаете о прошедшем театральном сезоне? Какие премьеры вам хотелось бы отметить?
Бронислав Табачников: Как крупное достижение театрального сезона, я бы отметил балетный спектакль «Пахита» (6+) в Театре оперы и балета — яркий, очень сильный и в музыкальном, и в танцевальном отношении, и по масштабам, и по мастерству балетной труппы. Всё остальное было на обычном уровне.
На днях я побывал в ТЮЗе, на спектакле приезжего режиссёра Евгения Ланцова «Отцы и сыновья» (16+) по роману Тургенева «Отцы и дети» (12+). И на меня этот спектакль произвёл очень странное впечатление. Я увидел огромное количество режиссёрских выдумок-придумок — всего чего хотите, но сущность тургеневского размышления над судьбами людей была выявлена недостаточно, хотя спектакль дорогостоящий. И чувствуется, что артисты работают хорошо, но во имя чего — непонятно. Ещё мне кажется, что с уходом Бычкова немного посерел камерный театр.
Я уже человек немолодой, и вырос на спектаклях Георгия Александровича Товстоногова в БДТ. За 33 года его работы я посмотрел все его спектакли в Ленинграде. Это работы планетарного уровня. И отсюда мои требования к режиссуре, сценографии, актёрской игре, драматургии. Достижений такого уровня я не вижу. Каждый спектакль, как мне думается, должен быть о человеке и во имя человека.
— Какие тенденции в постановках можно было бы выделить?
— Самая главная тенденция — это то, что сегодня мы имеем дело, прежде всего, с режиссёрским театром. Если раньше был театр актёрский, какое-то время был режиссерско-актёрский, например, при выдающейся режиссуре Товстоногова блистали и потрясающие исполнители. В частности, в «Варварах» (16+) по Горькому — этот спектакль, я думаю, уже никто и не помнит — главную роль Надежды Поликарповны Монаховой играла молодая Татьяна Доронина. Ей было 27 лет — столько же, сколько горьковской героине! В этом же театре шёл спектакль «Идиот», где Иннокентий Михайлович Смоктуновский играл Льва Мышкина. Это было нечто бесподобное!
Сегодня же актёр как бы отодвинут на второй план. И актёрских работ, которые бы потрясали, у нас в Воронеже сейчас нет, хотя есть хорошие актёры. Запомнился, например, спектакль «Мещане» (16+), поставленный несколько лет назад в Камерном театре. Сам спектакль на меня не произвёл впечатления, но работа Юрия Овчинникова была очень значительной. Или спектакль «Иванов» (16+) на сцене того же Камерного. В нём очень хорошо сыграл Вячеслав Гардер.
Отзывчивая публика.
— В целом, на ваш взгляд, какие культурные явления стали самыми важными в 2025 году?
— Считаю, что Платоновский фестиваль в прошлом году явно не удался — там было много провальных событий. Говорить же о падении уровня культурных мероприятий в целом не буду — сложился такой год. Культура же — вещь непредсказуемая.
Главным ярким и впечатляющим событием года стало празднование столетия Воронежского симфонического оркестра. У него были прекрасные гастроли в Санкт-Петербурге и Москве, по городам Урала и Поволжья. Залы были заполненные везде и всюду. В Петербурге, где я вёл концерт, я был потрясён, что полторы тысячи людей пришли нас послушать и очень хорошо нас принимали. То же самое было и в Москве. Ещё одним интересным событием считаю столетие Театра кукол. И юбилейный спектакль, и само торжество по случаю юбилея театра было очень неплохое. Это то, что войдёт в историю.
— А что вас печалит на воронежском культурном фронте?
— Да, о чём мы уже сказали. Мало чего-то яркого, мало прорывов и открытий, которые бы увлекли публику. А она у нас очень отзывчивая. Театры заполнены. Очень трудно достать билеты и на балет, и в драму, и к нам на симфонические концерты ходят. Но вот, скажем, приехал Денис Мацуев с группой артистов, это было очень яркое событие, потому что у них мировой уровень. На любой сценической площадке это было бы заметно. Вот хотелось, чтобы к нечто подобному мы приблизились и в Воронеже.
— Да, билеты, особенно в дни праздников и каникул, не достать. В чём причина, может быть, у нас мало театров?
— Я бы не сказал, что театров мало: ТЮЗ, Камерный, Театр кукол, Драмы, Оперы и балета, Никитинский, работают очень хорошие театры в Россоши и Лисках… Очень радует, что есть высокий интерес, значит, выросло поколение людей, не чуждых искусству. И это нельзя не отметить.
— А какова она, воронежская публика, на ваш взгляд?
— Недавно я вёл концерт «Новые имена». К нам приехал 10-летний пианист Эмир Закариа, участник шоу «Синяя птица» (6+) на телеканале «Россия». Играл божественно, публика задарила его: и цветами, и конфетами, и тортами. Это говорит о том, что воронежская публика великолепная, отзывчивая, добрая, милая. И по своему опыту чувствую: часто ко мне в городе подходят горожане и делятся своим мнением о концертах, которые я провожу.
— И, тем не менее, Воронеж остаётся городом контрастов. С одной стороны — высокая тяга к искусству, с другой — наши водители, например, по последним опросам, заняли первое место в стране по хамству, да и в быту общественные нравы и поведение многих горожан не отличается высокой культурой. Как думаете, почему так происходит?
— Мы не уйдём от истории. Великая Отечественная война… Линия фронта проходила по центру города, погибло много городского населения. На восстановление города, заводов и фабрик приехали сельчане. В их быту не было театров и симфонической музыки, не было высоких образцов искусства. Понадобилось несколько поколений, чтобы выросли люди, которые покупают билеты заранее.
Любовь к культуре нужно воспитывать. Работа в этом направлении должна вестись постоянно и в школах, и в вузах. Сейчас, например, есть хорошая традиция в техническом и классическом университетах начинать и заканчивать учебный год симфоническим концертом. И эти традиции надо развивать и продолжать.
«Фантазии не получится».
— Вы много лет ведёте программы Воронежского академического симфонического оркестра. Как сами готовитесь к выступлениям?
— Я всегда заранее и очень тщательно продумываю каждое слово, которое прозвучит, прибегаю к литературным и музыкальным источникам. Это такой сложный психологический и содержательный процесс, потому что публика очень тонко реагирует на то, что ей говорят со сцены, она должна почувствовать, что к ней пришли с серьёзными намерениями, подготовленным.
Однажды я вёл концерт великого пианиста Эмиля Григорьевича Гилельса. Он исполнял произведение итальянского мастера Ферруччо Бузони, которое называлось «Вариации на тему Баха». Не знаю, что меня кольнуло, но я вышел на сцену и сказал «Фантазии на тему Баха». Эмиль Григорьевич сидит за моей спиной и злобно мне шепчет: «Вариации». Я перед публикой извинился и сказал: «Вариации». Заканчивается концерт, мне очень неудобно, стыдно, я похожу к Эмилю Григорьевичу, извиняюсь. «Да, Слава, что вы! Я просто понял, что в этот вечер у меня фантазии не получится», — ответил он мне.
— Реконструкция Воронежского театра оперы и балета, возможно, начнётся уже в этом году. Как изменится театр, и как это повлияет на будущие постановки? Нужна ли и другим нашим учреждениям культуры серьёзная реконструкция?
— Бывали несколько раз у губернатора, рассматривали проекты. Реконструкция требует больших денег, порядка 5−6 млрд рублей. Губернатор надеется, что эти средства у нас будут. Театру, действительно, нужно абсолютное акустическое совершенство, машинерия сцены, удобство зрительного зала, то есть всё, учитывая сегодняшнюю цифровизацию, должно быть на современном уровне. Пока же актёры получили вспомогательный корпус для репетиций. В филармонии акустика неплохая, но зал очень маленький. Зал в «Граде» неплохой, но находится за городом. Считаю, что Воронежу не помешало бы иметь хороший современный концертный зал в центре города.
Досье.
Бронислав Табачников родился в 1936 г. в Днепропетровске. Окончил историко-филологический факультет Ярославского государственного пединститута, аспирантуру Воронежского госуниверситета. Кандидат исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ. Автор более 140 научных трудов и более 350 публикаций по проблемам литературы и искусства. Председатель Общественного совета при министерстве культуры Воронежской области.