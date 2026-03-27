Теплая и облачная погода ждет нижегородцев в ближайшие выходные

Ближайшие выходные в Нижнем Новгороде будут теплыми и облачными. Прогноз на 28 и 29 марта представили синоптики «Яндекс. Погоды».
В субботу весь день будет облачно, но без осадков. Утром температура воздуха составит +4°C. Днем станет теплее — столбики термометров поднимутся до +9°C. Вечером и ночью ожидается похолодание до +4…+7°C.
В воскресенье утром метеорологи обещают солнечную погоду. Днем и вечером будет пасмурно, но тепло. В столице Приволжья разогреет до +11°C, но ближе к ночи температура опустится до +4°C.
Напомним, оползень произошел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 27 марта. Из-за земли на проезжей части образовалась пробка.