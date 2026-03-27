В Нижнем Новгороде начнутся массовые проверки продавцов вейпов

Кроме того, к борьбе с нелегальной торговлей вейпами планируют привлечь жителей региона. Министерство образования Нижегородской области в ближайшее время запустит чат-бот в мессенджере Мах. Родители школьников и студенты, а также все неравнодушные граждане смогут сообщать о точках продажи вейпов, расположенных вблизи образовательных учреждений. Эти обращения помогут контролирующим органам оперативно выявлять и пресекать нарушения.