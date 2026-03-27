В Нижнем Новгороде начнутся массовые проверки продавцов вейпов

В Нижнем Новгороде стартуют массовые проверки торговых точек на предмет незаконной продажи вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Совместные рейды проведут сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора, полиции, региональных министерств промышленности и образования, а также органов местного самоуправления. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, инициатором комплексной работы выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как пояснил заместитель главы региона Андрей Чечерин на совещании в кремле 26 марта, федеральное законодательство запрещает розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 100 метров от территорий детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, колледжей и вузов. Под запрет попадают также организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность, например, спортивные секции.
Кроме того, к борьбе с нелегальной торговлей вейпами планируют привлечь жителей региона. Министерство образования Нижегородской области в ближайшее время запустит чат-бот в мессенджере Мах. Родители школьников и студенты, а также все неравнодушные граждане смогут сообщать о точках продажи вейпов, расположенных вблизи образовательных учреждений. Эти обращения помогут контролирующим органам оперативно выявлять и пресекать нарушения.