Белстат сказал, сколько белорусов живет во всей стране и в Минске на 2026 год

Стало известно, сколько белорусов живет во всей стране и в Минске в 2026 году. Данные статистики опубликовал телеграм-канал Национального статистического комитета.
Так, на 1 января 2026 года точное число жителей Беларуси — 9 миллионов 56 тысяч 80 человек. При этом в белорусской столице на начало года проживало примерно 22% ото всех белорусов — 1 миллион 995 тысяч 91 человек.
В Белстате обратили внимание на то, что многие европейские страны сталкиваются с проблемой сокращения численности населения. Так, за прошлый год в Эстонии и Венгрии численность населения сократилась на 0,5%, в Латвии жителей стало меньше на 2%.