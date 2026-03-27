Калининградские таможенники готовятся к наплыву машин из Польши. Увеличение транспортного потока со стороны Евросоюза ожидают в связи с началом весенних каникул. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе по связям с общественностью областной таможни.
«В связи с прогнозируемым сезонным увеличением транспортного потока из Республики Польша в Калининградскую область на период весенних каникул со стороны таможенных органов усилены дежурные смены и в рамках межведомственного взаимодействия с пограничными органами организован совместный осмотр транспортных средств и товаров, перемещаемых физическими лицами», — сообщили в ведомстве.
В таможне напоминают пересекающим границу гражданам о возможности заблаговременно декларировать товары на сайте ФТС. Перед въездом на пункт пропуска установили информационный щит с образцами. Кроме того, выделили отдельные полосы для автобусов и туристических групп.
Специалисты таможни добавляют, что основной поток машин поедет через МАПП «Мамоново-2». С начала 2026 года через этот пункт пропуска в обе стороны проследовало 2,7 тысячи грузовиков, более 24 тысяч легковушек и около 2,2 тысячи автобусов.
Отметим, что в период школьных каникул и в преддверии новогодних праздников на границе Польши и Калининградской области регулярно возникают очереди. В основном в регион едут русскоязычные немцы. Зачастую они используют аэропорт «Храброво» для перелёта на остальную территорию России.
