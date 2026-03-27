Две новые станции метро хотят построить в Нижнем Новгороде к августу 2027

Строительство станций метрополитена на Сенной и площади Свободы в Нижнем Новгороде планируется завершить к августу 2027 года. Эту информацию подтвердили представители заказчика — муниципального казенного учреждения «ГУММиД».
Ранее, в декабре предыдущего года, были внесены коррективы в условия муниципального контракта, включая его график выполнения. В результате, дата сдачи всего проекта была перенесена на 25 декабря 2027 года. Тем не менее, строительно-монтажные операции предполагается закончить к началу августа того же года.
На данный момент строительные работы развернуты на всех площадках. Это касается и уже построенных тоннелей, соединяющих Сенную площадь с площадью Свободы. В частности, в правом тоннеле, ведущем от станции «Парк культуры» к дальнейшему продлению линии, уже уложено основание для укладки верхнего строения пути. В настоящее время подрядчик приступает к монтажу необходимого инженерного оборудования.
