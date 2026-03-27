Библиотека им. Горького в городе Бузулуке в Оренбуржье станет модельной

Еще одна библиотека Бузулука в Оренбургской области станет модельной после ремонта по нацпроекту «Семья». Библиотека им. М. Горького будет третьим учреждением в городе, получившим новый статус, сообщили в управлении по информационной политике местной администрации.
В настоящее время в здании уже полностью завершены все демонтажные работы, началась установка системы электроснабжения. Впереди — замена отопительной системы, окон, дверей, выравнивание стен и пола, финишная отделка. Концепция обновленного учреждения — библиотека путешествий, поэтому в ходе ремонта акцент будет сделан именно на этой тематике.
«В библиотеке им. М. Горького собираются любители путешествий, поэтому мы и решили развивать эту тему. Уже закуплены книги про путешествия, про Россию, про наши неизведанные уголки. Я думаю, это будет интересно читателям. Также в семейной библиотеке планируется место для детей. Тут будет много настольных игр, здесь будет стоять очень большой глобус, у нас будет кресло-шезлонг и цветы-пальмы. Это будет оазис в районе, в котором нет учреждений культуры», — рассказала директор городской централизованной библиотечной системы Галина Абрамова.
Кроме того, в библиотеке создадут электронный каталог, а выдача книг будет автоматической. Будет обустроен и зал для проведения мастер-классов, закуплено оборудование для термопечати, оргтехника и многое другое. Особенностью библиотеки станет открытый фонд, где каждый может сам выбрать себе книгу.
