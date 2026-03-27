Библиотека им. Горького в городе Бузулуке в Оренбуржье станет модельной

«В библиотеке им. М. Горького собираются любители путешествий, поэтому мы и решили развивать эту тему. Уже закуплены книги про путешествия, про Россию, про наши неизведанные уголки. Я думаю, это будет интересно читателям. Также в семейной библиотеке планируется место для детей. Тут будет много настольных игр, здесь будет стоять очень большой глобус, у нас будет кресло-шезлонг и цветы-пальмы. Это будет оазис в районе, в котором нет учреждений культуры», — рассказала директор городской централизованной библиотечной системы Галина Абрамова.