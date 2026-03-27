Почти на 20% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними нижегородцами

По словам Арсентьева, в 2025 году произошло 4574 ДТП, в которых погибло 347 человек и 5785 пострадало. Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов страны по количеству аварий с участием электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Всего за прошедший год в регионе произошло 181 ДТП с участием СИМ, в которых погиб один человек и 189 пострадали.