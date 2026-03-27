Почти на 20% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними нижегородцами

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев выступил с докладом о деятельности полиции по итогам 2025 года на заседании Законодательного собрания 27 марта.
Так, общее число преступлений, совершенных несовершеннолетними в Нижегородской области, снизилось на 19,7%. Всего в регионе было зарегистрировано 640 случаев подростковой преступности.
За прошлый год возросла доля «дистанционных» преступлений до 42,3%. Каждое четвертое преступление связано с кражей или мошенничеством в «удаленном формате». За 2025 год было раскрыто 511 фактов такого мошенничества, к уголовной ответственности удалось привлечь 183 лица.
«В минувшем году зафиксировано 4047 преступлений, связанных со сбытом наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 903 лица, выявлено 13 наркопритонов. Из оборота изъято 915,6 кг запрещенных веществ. Проведена масштабная работа и по противодействию незаконной миграции. В реестр контролируемых лиц внесено 4970 иностранцев. В сфере миграционного контроля и трудовой миграции выявили свыше 20 тысяч нарушений. Территорию России покинули более тысячи иностранных граждан», — отметил Юрий Арсентьев.
Что касается сферы экономических преступлений, то в 2025 году зарегистрировано 1169 посягательств в крупном и особо крупном размерах, 365 коррупционных преступлений и 220 нарушений налогового кодекса.
По материалам проверок и уголовных дел за минувший год из незаконного оборота изъяли 28 тысяч декалитров спирта. Составлено свыше тысячи протоколов по факту незаконного оборота алкоголя.
По словам Арсентьева, в 2025 году произошло 4574 ДТП, в которых погибло 347 человек и 5785 пострадало. Нижегородская область занимает четвертое место среди регионов страны по количеству аварий с участием электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Всего за прошедший год в регионе произошло 181 ДТП с участием СИМ, в которых погиб один человек и 189 пострадали.
