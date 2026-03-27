Пензенский проект победил на международном туристском фестивале в Китае

Проект «Иммерсивные променады в Пензе ТЕНИ 3.6.0» завоевал Гран-при Международного туристского фестиваля «Диво Мира», проходившего в Китае, сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области. Развитие и популяризация туристических инициатив отвечают задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В фестивале приняли участие более 300 видеопроектов из 10 стран, включая Китай, ОАЭ, Сингапур, Южную Корею, Малайзию, Иорданию, Оман, Белоруссию, Киргизию и Россию. Пензенская делегация привезла домой Гран-при фестиваля, два первых, второе и третье места в различных номинациях, а также два диплома специальных номинаций.
«О том, что конкурс пройдет в Китае, мы узнали в середине января и сразу начали подготовку к поездке. Смонтировали еще несколько видеороликов специально для конкурса и сделали субтитры на международном английском языке. В то же время понимали, что конкуренция будет мощной. Проекты других стран и городов России действительно сильные. Но в победе мы были уверены, потому что в своих видео мы не только рассказываем о наших необычных экскурсиях, мы показываем эмоции реальных людей — участников променадов», — прокомментировала автор и продюсер проекта Ольга Белугина.
Иммерсивные променады представляют собой уникальный формат знакомства с городом в наушниках. Из простого наблюдателя участник экскурсии превращается в героя, который взаимодействует с окружающим миром и может увидеть Пензу с новой стороны. Создатели уже выпустили три маршрута: «Город, где живет любовь», «Где поют Герои» и зимний променад «Во сне Купчихи», премьера которого состоялась в рамках открытия новогодней кампании 2025−2026 годов.
С момента запуска проекта в 2022 году экскурсии посетили около 35 тысяч человек. В их числе не только жители региона, но и гости из более чем 30 субъектов России, а также туристы из Республики Беларусь, Казахстана и других стран.
