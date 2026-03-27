Пляжи в Анапе предложили засыпать чистым песком

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор предложил засыпать чистым песком пляжи Анапы на глубину не менее 50 сантиметров, сообщила глава ведомства Анна Попова.
«Для того, чтобы исключить путь попадания на кожу контактный, мы предложили засыпку чистым песком пляжа на глубину не менее 50 сантиметров», — сказала Попова журналистам.
Она уточнила, что при таком содержании чистого песка и соответствующем исполнении подсыпки пляжа риск для здоровья взрослых и детей будет минимизирован.
По словам Поповой, проделанная масштабная работа позволяет предположить, что летний оздоровительный сезон пройдет и на всем черноморском побережье РФ, и на территории Анапы в прежнем благополучном режиме.