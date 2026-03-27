Открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» Нижний Новгород — Ярославль

С 27 марта стартовала реализация проездных документов на судно «Метеор 120Р», курсирующее по маршруту Нижний Новгород — Ярославль. Эту информацию предоставили представители судоходной компании «Водолёт».
Маршрут следования данного судна предусматривает промежуточные остановки в таких населенных пунктах, как Чкаловск, Юрьевец, Кинешма и Кострома.
В открытую продажу поступили билеты на рейсы, запланированные к осуществлению в июне. Стоит отметить, что проездные документы на майские рейсы станут доступны для покупки в первой половине апреля, а билеты на июльские и августовские рейсы появятся в продаже в начале мая.
Подробная информация о расписании и наличии билетов размещена на официальном интернет-ресурсе компании «Водолёт».
Следует напомнить, что восстановление и развитие речного пассажирского транспорта было объявлено президентом России Владимиром Путиным одной из первоочередных задач.
Нижегородская область активно приступила к возрождению скоростного речного флота еще в 2019 году, предоставляя субсидии на пассажирские речные перевозки и приобретение судов. На текущий момент в парке компании «Водолёт» насчитывается пять судов типа «Валдай» и два судна типа «Метеор».
Все они были спроектированы и произведены в Нижнем Новгороде в стенах ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева. За период навигации 2025 года суда «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» выполнили 4 600 рейсов, перевезя порядка 121 тысячи пассажиров.
