Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» Нижний Новгород — Ярославль

С 27 марта стартовала реализация проездных документов на судно «Метеор 120Р», курсирующее по маршруту Нижний Новгород — Ярославль. Эту информацию предоставили представители судоходной компании «Водолёт».

Маршрут следования данного судна предусматривает промежуточные остановки в таких населенных пунктах, как Чкаловск, Юрьевец, Кинешма и Кострома.

В открытую продажу поступили билеты на рейсы, запланированные к осуществлению в июне. Стоит отметить, что проездные документы на майские рейсы станут доступны для покупки в первой половине апреля, а билеты на июльские и августовские рейсы появятся в продаже в начале мая.

Подробная информация о расписании и наличии билетов размещена на официальном интернет-ресурсе компании «Водолёт».

Следует напомнить, что восстановление и развитие речного пассажирского транспорта было объявлено президентом России Владимиром Путиным одной из первоочередных задач.

Нижегородская область активно приступила к возрождению скоростного речного флота еще в 2019 году, предоставляя субсидии на пассажирские речные перевозки и приобретение судов. На текущий момент в парке компании «Водолёт» насчитывается пять судов типа «Валдай» и два судна типа «Метеор».

Все они были спроектированы и произведены в Нижнем Новгороде в стенах ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева. За период навигации 2025 года суда «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» выполнили 4 600 рейсов, перевезя порядка 121 тысячи пассажиров.

Ранее итоги работы нижегородского министра транспорта Саватеева подвел эксперт.