Более двух миллионов взыскали с нижегородской администрации за ущерб почвам

Как следует из сообщения Росприроднадзора, в 2023 году на земельном участке в районе дома № 36 по улице Правдинская в Ленинском районе была обнаружена свалка строительных отходов — каменные блоки, бой кирпича и тому подобное. На площади свыше 172 кв. м скопилось более 65 тонн отходов. Свалка никак не была огорожена.