Более двух миллионов взыскали с нижегородской администрации за ущерб почвам

Администрация Нижнего Новгорода возместит ущерб, который был нанесён почвам от несанкционированной свалки. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Как следует из сообщения Росприроднадзора, в 2023 году на земельном участке в районе дома № 36 по улице Правдинская в Ленинском районе была обнаружена свалка строительных отходов — каменные блоки, бой кирпича и тому подобное. На площади свыше 172 кв. м скопилось более 65 тонн отходов. Свалка никак не была огорожена.
Выяснилось, что участок находится на землях, собственность на которые не разграничена, а значит, что содержать их должны органы местного самоуправления.
Специалисты Росприроднадзора рассчитали вред, причинённый почве, но администрация отказалась его возместить. Ведомство обратилось в суд.
«В данном случае загрязнение земельного участка произошло в результате бездействия органа местного самоуправления, который не исполнил возложенные на него законом обязанности в области обеспечения охраны окружающей среды», — заявили в Росприроднадзоре.
Суды двух инстанций поддержали требование Росприроднадзора о взыскании более 2 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу.