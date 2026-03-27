Минцифры разработало меры поддержки игровой индустрии в России

Минцифры России подготовило пакет инициатив для развития отечественной индустрии компьютерных игр. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. Чиновника цитирует РИА Новости в пятницу, 27 марта.
По его словам, ключевая задача — создать для разработчиков специальный режим применения действующих льгот для IT-компаний с учётом особенностей лицензирования в игровой сфере. Речь идёт о том, чтобы адаптировать уже существующие меры поддержки под специфику геймдева. Это должно упростить работу студий и стимулировать развитие отрасли.
Другие детали предложенного комплекса мер пока не раскрываются.
Россия смогла ускорить процесс импортозамещения в сфере информационных технологий после ухода зарубежных компаний с рынка. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.