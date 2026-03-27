В СПЧ прокомментировали идею запретить детям пользоваться телефоном

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Возраст, с которого маленьким детям можно будет начать пользоваться телефоном, должны определить психологи и педагоги, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что использование гаджетов малолетними детьми негативно влияет на их психологическое развитие. По его мнению, нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон.
«Это вопрос скорее к психологам, к педагогам — конечно, можно определить такой возраст», — сказал Фадеев, комментируя идею запретить детям использовать телефоны до определенного возраста.
Председатель СПЧ отметил, что главным остается вопрос того, кто и как будет контролировать родителей, разрешающих или запрещающих своему ребенку пользоваться гаджетами.
«То, что министр (Кравцов — ред.) говорит о вреде пользования социальными сетями для маленьких детей, — я абсолютно согласен. Я поддерживаю эту инициативу, только надо теперь ее проработать и понять, как она может быть реализована», — сказал Фадеев.