Маршруты автобусов изменились в Нижнем Новгороде 27 марта из-за оползня

Маршруты общественного транспорта изменились в Нижнем Новгороде из-за оползня. ЧП случилось 27 марта на Зеленском съезде. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.
Напомним, сход грунта произошел на Зеленском съезде в пятницу днем. Гора земли перекрыла проезд по одной из полос на дороге. На время ликвидации последствий оползня движение транспорта по съезду пришлось ограничить.
В настоящее время автобусы № 13, № 24, № 70, № 74, № 91, № 3, № 71, № 90, № 95, № 19, № 61 и № 92 следуют по улицам Октябрьской и Варварской. В ЦРТС обещают дополнительно объявить о возвращении транспорта к привычной схеме движения.
Ранее сообщалось, что 26 марта автобусы не отображались на онлайн-картах в Нижнем Новгороде.