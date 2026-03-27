Белорус украл у соседа 100 000 пчел, чтобы заменить своих умерших

В Мостовском районе один мужчина украл у другого 100 тысяч пчел, подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
В милицию обратился 68-летний житель деревни Доминишки, заявивший, что у него с пасеки украли пчел. У мужчины пропали пять пчелиных семей, насчитывающих примерно 100 тысяч особей.
Оперативники в ходе расследования установили, что кражу совершил 70-летний житель соседней деревни Струбница. Зимой у мужчины погибли пчелы, и он решил заселить их домики краденными насекомыми. В один из дней фигурант забрал из ульев потерпевшего планки с пятью пчелосемьями и переместил их к себе на участок.
— Владелец сразу узнал своих пчел, так как планки для них изготавливал самостоятельно, — рассказали в УВД.
Украденных пчел вернули владельцу, его недобросовестного соседа будут судить за кражу.
Еще в Круглом отсидевший 16 лет убийца-рецидивист снова напал на 20-летнюю девушку: «Перенес с тротуара в овраг и стал душить на земле».
Тем временем белорус обворовывал людей на концертах в Минске, даже не заходя в зал.
Еще в Минске три человека попали в больницу из-за отказа тормозов у BMW.