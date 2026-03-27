Белорус украл у соседа 100 000 пчел, чтобы заменить своих умерших

Оперативники в ходе расследования установили, что кражу совершил 70-летний житель соседней деревни Струбница. Зимой у мужчины погибли пчелы, и он решил заселить их домики краденными насекомыми. В один из дней фигурант забрал из ульев потерпевшего планки с пятью пчелосемьями и переместил их к себе на участок.