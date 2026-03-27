Какие изменения могут нас ждать с декретными выплатами

И знаете, о ком в этой дискуссии вообще не говорят? О миллионах матерей, которые не вписаны в систему. Которые работают не по трудовому договору, а, скажем, на себя. Фрилансеры, самозанятые, те, кто трудится «в серую», потому что в маленьком городе иначе работу не найти. Им никогда ничего не платили: никаких декретных и пособий до полутора лет. И сейчас, когда обсуждают продление выплат до трех лет, они снова остаются за бортом. Им никто не продлит то, чего у них никогда не было. Получается чудовищная несправедливость: одних матерей государство готово поддерживать три года (пусть и за счет работодателя), а других будто не существует. Хотя ребенок есть, потребности у него те же, а мама при этом умудряется еще и работать, чтобы семья выжила. И вот тут вопрос: а почему, собственно, поддержка должна зависеть от того, есть ли у женщины запись в трудовой книжке пятилетней давности? Ребенку и семье от этого не легче.