Гостиницу «Московская» продают в Ростове за 280 млн рублей

В центре Ростова-на-Дону за 280 миллионов рублей выставили на продажу гостиницу «Московская». Детали указали на известном интернет-сайте.
Речь идет о здании на Большой Садовой, 63, это объект культурного наследия регионального значения.
Площадь — 1740 квадратных метров. Фасад выполнен в стиле эклектики. Первый этаж выделен рустом и оборудован большими витринами, окна на втором и третьем этажах украшены фронтонами и карнизами, а проемы четвертого этажа имеют арочное завершение. Верхние этажи дополнены портиком с колоннами и пилястрами.
Сейчас здание не используется, фасад закрыт баннером.
