Стало известно, как в Уфе отметят Год единства народов России

В тематический год с целью сохранения и продвижения национальных культур по федеральной программе «Мы — Россия» утвержден Всероссийский гастрольно-концертный план. Из 102 коллективов отбор прошли 62. В их числе Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», который отправится на гастроли по городам России и посетит Тюмень, Екатеринбург, Курган, Челябинск и др. Кроме того, 25 мая «Мирас» выступит в Москве на фестивале Союза национальных профессиональных коллективов.