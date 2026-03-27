Стало известно, как в Уфе отметят Год единства народов России

17 апреля в рамках Дня национального костюма народов Башкортостана, который отмечается ежегодно в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября, состоится ставшее уже традиционным городское событие «Билбау».
18 апреля запланирована всероссийская акция «Библионочь», которая в 15-й раз объединит любителей культурного досуга на лекциях, экскурсиях, книжных выставках, поэтических чтениях и встречах с писателями.
25 апреля в Уфе пройдет фестиваль открытия городских фонтанов «Мелодии весны».
1 мая горожан и гостей столицы приглашают в парк культуры и отдыха «Первомайский» на фестиваль национальных культур «Уфа — город дружбы и единства».
17 мая в Уфе в преддверии Международного дня музеев состоится ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь музеев».
В Год единства народов России Уфа принимает федеральные проекты: Детский фестиваль Сергея Безрукова «Эхо большого детского фестиваля» (27 мая — 2 июня), Всероссийский проект «Театральный поезд» (8−10 июня), Всероссийскую детскую Фольклориаду (23−27 июня).
Осенью в столице Башкирии состоится Уфимский международный Аксаковский фестиваль, который в этом году приходится на юбилейную дату — 235-летие со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова.
Также запланированы мероприятия ко Дню языков народов Российской Федерации (8 сентября), Дню курая (10 октября), Дню национального танца (21 октября) и к другим памятным датам.
В 2026 году в регионе проходит VIII Республиканский фестиваль народных коллективов самодеятельного художественного творчества «Дуҫлыҡ гөлләмәһе» («Соцветие дружбы»), направленный на оценку творческого уровня народных и образцовых коллективов, и на подтверждение и присвоение самодеятельным коллективам званий «Народный» и «Образцовый». В Уфе есть свыше 150 народных и образцовых коллективов, которые примут участие в городском этапе
В тематический год с целью сохранения и продвижения национальных культур по федеральной программе «Мы — Россия» утвержден Всероссийский гастрольно-концертный план. Из 102 коллективов отбор прошли 62. В их числе Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас», который отправится на гастроли по городам России и посетит Тюмень, Екатеринбург, Курган, Челябинск и др. Кроме того, 25 мая «Мирас» выступит в Москве на фестивале Союза национальных профессиональных коллективов.
Совместно с Собором русских Башкортостана в Уфе 23 октября пройдет Межрегиональный фестиваль «Русская песня», а также при сотрудничестве Национальной культурной автономией татар состоится музыкальный конкурс «Ике Аккош», о дате проведения будет объявлено позже. Тематические мероприятия пройдут до конца года и в районах Уфы совместно с Всемирным курултаем башкир.
Комитет по делам молодёжи в течение 2026 года организует более 100 крупных событий, которые включают культурные, образовательные и просветительские акции. Это цикл открытых творческих занятий, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, концерты, флешмобы, встречи-беседы и тематические выставки на базе подростковых клубов и молодежных центров Уфы.
Мероприятия, посвященные Году единства народов России, пройдут и в образовательных организациях Уфы. Это, в том числе, гала-концерты, мастер-классы, творческие и спортивные конкурсы, направленные на популяризацию идей единства и дружбы народов.
15 мая ожидается спартакиада педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Уфы «Здоровые педагоги — здоровые дети». 29 мая в Городском дворце культуры состоится гала-концерт городского конкурса детского музыкального творчества «Звездочки столицы» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В мае запланирован гала-концерт Открытого детского фестиваля «Победный май».
11 июня намечено провести городской туристский слет обучающихся «Саяхат — 2026». В этом году география участников станет шире. В ноябре запланирован открытый кадетский бал «Пока сердца для чести живы».
Приуроченные к Году единства народов РФ спортивные события уже стартовали. Среди предстоящих — физкультурно-спортивный фестиваль Городская Ультра «Уфимское ожерелье», который пройдет с апреля по октябрь. Серия забегов состоится 18 апреля, 15 августа и 17 октября. Любителей водного туризма в апреле ждет яркое событие — Открытый городской фестиваль «Весеннее Ралли-2026». 7 мая состоится 77-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне на призы Администрации Уфы и редакции «Молодежной газеты». В День города, 12 июня, запланирован Открытый турнир по корэш на Кубок Администрации города.
В октябре Уфа присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. В ноябре в планах проведение городского турнира по самбо среди юношей, посвященного «Всероссийскому Дню самбо».
Напомним, старт Году единства народов России в Уфе был дан торжественным мероприятием «Мы — одна семья», которое состоялось 11 февраля в Городском Дворце культуры.