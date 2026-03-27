Калининградская таможня усиливает пропуск на границе с Польшей из-за весеннего наплыва туристов

Источник: Янтарный край

Весной традиционно растет поток граждан, пересекающих российско-польскую границу: основная нагрузка приходится на МАПП Мамоново-2 в Калининградской области. В преддверии весенних каникул таможенные органы усилили дежурные смены и организовали совместный досмотр транспортных средств с пограничниками.

Таможня рекомендует заранее оформлять пассажирские таможенные декларации. На сайте ФТС России (customs.gov.ru) в разделе «физическим лицам» доступен электронный бланк с инструкцией по заполнению.

Перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения деклараций. Для автобусов и туристических групп выделены отдельные полосы приоритетного проезда.

С начала года через МАПП Мамоново-2 в обе стороны проследовали 2,7 тыс. грузовых автомобилей, более 24 тыс. легковых, а также около 2,2 тыс. автобусов.